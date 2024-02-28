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Beykoz'da Depo Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Beykoz'da farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların depo olarak kullandığı 3 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye takımı, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların depo olarak kullandığı 3 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Örnekköy Mahallesi Yenimahalle Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye takımı, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgede sokakların dar ve virajlı olması ile hatalı park edilen araçlar, ekiplerin bölgeye ulaşmasını ve müdahalesini zorlaştırdı.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri depo olarak kullanılan binaya farklı noktalardan müdahale etti.

Yangının neden olduğu yoğun duman Boğaz bölgesine kadar ulaştı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Depo, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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