Düzce'de İş Yerine Giren Peçeli Baykuş Doğal Ortamına Bırakıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerine giren peçeli baykuş, işletme sahibi tarafından zabıtaya bildirilerek doğal ortamına bırakıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerine giren peçeli baykuş, doğal ortamına bırakıldı.
İlçede internet kafe işleten Fatih Kerim Söğüt, sabah saatlerinde iş yerini açtığında içeride peçeli baykuş olduğunu gördü.
Söğüt'ün durumu zabıtaya bildirmesi üzerine işletmeye gelen ekipler, baykuşu kutuyla alarak doğaya saldı.