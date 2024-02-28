İslahiye'de dilencilere operasyon: 2 kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, dilencilik yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 2 kişi, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.