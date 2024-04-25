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İslahiye'de İşletmeler Denetlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, kasap ve şarküterilerde satışa sunulan ürünleri ve hijyen şartlarını kontrol etti. Yönetmeliğe aykırı davranan işletmelere cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, işletmeleri denetledi.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, veteriner kontrolünde, ilçedeki kasap ve şarküterilerde satışa sunulan ürünleri ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Ekipler, yönetmeliğe aykırı davranan işletmelere cezai işlem uygulanacağı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Zabıta Ekonomi Güncel Haberler

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