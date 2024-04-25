İslahiye'de İşletmeler Denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, işletmeleri denetledi.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, veteriner kontrolünde, ilçedeki kasap ve şarküterilerde satışa sunulan ürünleri ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Ekipler, yönetmeliğe aykırı davranan işletmelere cezai işlem uygulanacağı uyarıda bulundu.