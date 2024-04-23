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Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

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Taksim Meydanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve zabıta ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 4 taksi sürücüsüne toplam 25 bin 756 lira ceza kesildi.

Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve zabıta ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 4 taksi sürücüsüne toplam 25 bin 756 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ce zabıta ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına, taksimetre açıp açmadıklarına, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı. Denetimde kurallara uymayan 4 taksi sürücüsüne toplam 25 bin 756 bin lira ceza kesildi. Bir taksici, aracın bağlanmasına itiraz ederken, ruhsatın süresi dolan araç bağlanarak otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul trafik Zabıta Taksim 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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