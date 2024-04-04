Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerine denetim

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik yaptığı denetimde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrollerini sağladı. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği titizlikle gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti. Halkın sağlığı için denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların ise karşılaştıkları olumsuzları 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla iletebileceklerini kaydetti.