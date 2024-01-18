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Antalya'da işletmelerin fiyat listeleri denetlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini denetledi. İşletmelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğu getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sorumluluk alanındaki lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü hale getirildi. 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan işletmelere yönelik denetim yaptı.

FİYAT LİSTESİ GÖRÜNÜR YERDE OLACAK

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerde lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında fiyat listesinin görünür şekilde olup olmadığı inceledi. Müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarıldı. Ekipler, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup uyuşmadığını da kontrol etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, "Ticaret Bakanlığı'nca 1 Ocak 2024 itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu oldu. Biz de bu kapsamda sorumluluk alanlarımızda denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın fiyat listesini vatandaşlarımızın görebileceği şekilde kapı girişlerinde ve masalarda fiyat etiketlerini bulundurması gerekiyor. Esnafımızdan bunları ivedilikle tamamlamasını talep ettik. Vatandaşlarımızın görebileceği ve okuyabileceği şekilde fiyatların görünmesi gerekir " dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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