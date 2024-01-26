Altınözü ilçesinde iş yerlerinde denetim yapıldı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından iş yerlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen kuralları ve fiyat etiketleri kontrol edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler kapsamında, iş yerlerinde hijyen kuralları ile fiyat etiketlerini kontrol edildi.
Benzer çalışmanın devam edeceği öğrenildi.