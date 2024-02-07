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Düzce'de Dilenci Çocuk Parkında Yakalandı

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Parkı'nda dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Üzerinde yapılan aramada 6 bin 115 lira bulundu.

Düzce'de çocuk parkında zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 6 bin 115 lira bulundu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda bir kişinin dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından çalışma başlattı.

Ekipler, parkta dilenen kişiyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Bu kişinin üzerinde, dilencilikten elde edildiği belirlenen 6 bin 115 lira bulundu. Para kamuya aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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