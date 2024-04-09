Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi denetimler yapıldı
Ankara'nın Şereflikoçhisar Ramazan Bayramı öncesi market, fırın ve alış veriş merkezlerinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyatlarını inceledi.
Belediye Başkanı Mustafa Koçak, insan sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuz duruma kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi.
Vatandaşların bayramını kutlayan Koçak, "Denetim çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek, tüketicilerimiz gördükleri olumsuzlukları belediyemize iletebilirler. Ekiplerimiz yönetmeliğin öngördüğü çerçevede satışa sunulan gıda ürünlerini denetlemeye devam edecekler." dedi.