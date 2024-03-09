Düzce'de zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelerde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerini denetledi. Denetimler ramazan boyunca artarak devam edecek.
Düzce'de zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Bu kapsamda zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirdi.
Ekipler, iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı.
Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.