Düzce'de zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi

Düzce'de zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı.

Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.