Kayseri'de Mezarlıklar Ramazan Bayramı Öncesi Bakım ve Temizlik Çalışması Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personelince belediyenin sorumluluğundaki mezarlıklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görev yapan ekipler, mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Birim Sorumlusu Murat Erdoğan, "Memduh başkanımızın önderliğinde her alanda olduğu gibi mezarlık hizmetleri de 7 gün 24 saat devam etmektedir. Arife günü ve bayramın birinci günü 80 personelle görev yapmaktayız. 10 cenaze aracımızla, hocalarımızla, saha personelimizle ve mezarlık içerisinde yaşanacak yoğunluklara talebe cevap verebilmek adına 17 hizmet aracımızla mezarlık içerisinde ring yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, zabıta ekipleri de arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek.