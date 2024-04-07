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Bursa'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşılarda yoğunluk yaşandı

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Bursa'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşılarda yoğunluk yaşandı. İftar sonrası da yoğunluk devam ederken, zabıta ekipleri denetimler sırasında seyyar satıcılara uyarıda bulununca arbede yaşandı. O anlar kameraya yansırken, tansiyonu polis ekipleri düşürdü.

Hafta sonu bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, Kapalı Çarşı'nın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezinde araç trafiği de dikkat çekti. Alışveriş yapan vatandaşlar, "Bayram öncesi alışveriş yapalım istedik. Burada panayır kalabalığı var. Özellikle iftar sonrası burası çok kalabalık oluyor. Fiyatlar da çarşıda ucuz" dediler. Çarşı merkezindeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Öte yandan, zabıta ekipleri ilçede yaptıkları denetimlerde Cumhuriyet Caddesi'ndeki seyyar satıcılara pazar yerine geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Uyarılar sonrası tezgahlarını toplatmak istemeyen seyyar satıcılar ve zabıta memurları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, iftar sonrası çarşı merkezindeki yoğunluk havadan da görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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