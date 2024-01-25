Üye Girişi
Haberler

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Marketlerde Etiket Denetimi Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların alışveriş yaparken mağduriyet yaşamaması adına marketlere yönelik yaptığı denetimde etiket kontrollerini sağlamaya devam ediyor. İlçe genelindeki marketleri periyodik olarak denetleyen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işlek noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların alışveriş yaparken mağduriyet yaşamaması adına marketlere yönelik yaptığı denetimde etiket kontrollerini sağlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

İlçe genelindeki marketleri periyodik olarak denetleyen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işlek noktalarda denetimlerini sürdürdü. Marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde başta etiket kontrollerini sağlayan ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına özverili şekilde denetim yapan zabıta ekipleri, işletme sahiplerini ve yetkilileri kurallara riayet edilmesi konusunda uyararak, fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetimler esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceledi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Mehmet Canpolat Zabıta Yerel Haberler Belediye 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title