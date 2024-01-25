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Şanlıurfa'da Market Denetimi Yapıldı

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Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde yapılan denetimlerde fiyat etiketlerini inceledi ve fiyat farklılıkları tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi. Ekipler ürünlerin raflardaki fiyatlarıyla, kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Kurallara uyulması noktasında işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Açıklamada, vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Haliliye Belediyesi Şanlıurfa Zabıta Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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