İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

Özgür EREN / ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında anıldı.

Özgür EREN/ ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken turistler de onlara eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti.

Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.


İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title