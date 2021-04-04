İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu Erkeklerde Kenyalı Kibiwott Kandie, İstanbul Yarı Maraton rekorunun sahibi oldu N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.

İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti
İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

- İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu

Erkeklerde Kenyalı Kibiwott Kandie, İstanbul Yarı Maraton rekorunun sahibi oldu

İSTANBUL - N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde de 59.32'lik derecesiyle Kenyalı Kibiwott Kandie, İstanbul Yarı Maraton rekorunun sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Yarış, World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen, ilkbaharda Avrupa'daki tek yarı maraton olma özelliği taşıdı. Salgın tedbirleri nedeniyle 2 bin 500 kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular 21K, 10K ve 21K paten kategorilerinde yarıştı.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayan yarış parkurunda bu yıl Galata Köprüsü de yer aldı. Yenikapı'dan start alan yarışta sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne geldi ve köprü sonundaki ışıklardan 'U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerledi. Haliç Köprüsü'ne gelmeden 'U' dönüşü ile ters istikamette devam eden koşular, Yenikapı'da başladığı noktada parkuru tamamladı. Dünyaca ünlü atletlerin yarıştığı N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'na sponsor olmaktan heyecan duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "Bir kadın olarak şampiyon kadın atletleri parkurda görmek beni ayrıca mutlu etti" dedi. Adaca, "Hepimiz hayatın hızlı akışında bir koşuşturmaca içindeyiz. Bugün koşuşturmacaya bir mola verip sağlığımız için koşuyoruz" diye konuştu.

42 yıllık İstanbul Maratonu tarihi ve 16 yıllık İstanbul Yarı Maraton tarihinde ilk kez Dünya Rekoru kırıldı.

Kadınlarda dünya rekoru

İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı. Kenyalı Yalemzerf Yehualaw ikinci, bir diğer Kenyalı sporcu Hellen Obiri de üçünüc oldu.

Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie birinci oldu. Yarışı, 59.32'lik dereceyle tamamlayan Kendie aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu. Kandie'nin ardından Kenyalı koşucu Geoffrey Kamworor ikinci, Kenyalı Roncer Kipkorir de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde Kaan Kigen Özbilen, kadınlarda Yasemin Can

Türk sporcularda erkeklerde 1.02.36'lık derecesiyle Kaan Kigen Özbilen ilk sırada geldi. Aras Kaya ikinci, Halil Yaşin de üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde de Yasemin Can 1.08.32'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yasemin Can-Arslan ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:20:30. #1.15#
title