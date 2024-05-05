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ÜNİLİG Basketbol Şampiyonası'nda Şampiyon Doğuş Üniversitesi

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Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Basketbol Şampiyonası 1. Lig müsabakaları sonuçlandı. Doğuş Üniversitesi, finalde Yıldız Teknik Üniversitesi'ni yenerek şampiyon oldu.

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Basketbol Şampiyonası 1. Lig müsabakaları sonuçlandı. Şampiyonanın galibi Doğuş Üniversitesi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Basketbol Şampiyonası Erkekler 1. Lig şampiyonu Doğuş Üniversitesi oldu. Grup maçlarından sonra rakibini 92-78 yenerek çeyrek finale yükselen Doğuş Üniversitesi, çeyrek finalde İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 66-60 yenerek yarı finale, yarı final maçında ise Beykoz Üniversitesi'ni 87-76 yenerek finale çıktı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde oynan final maçında Yıldız teknik Üniversitesi'ni 95-64 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Doğuş Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü Halil İbrahim Duru üstleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yıldız Teknik Üniversitesi Basketbol Spor Güncel Haberler

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