Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e şampiyonluk kupası verildi.

Diyarbakır Stadyumu'nda düzenlenen programda, bazı sanatçılar sahne aldı.

Kulüp başkanı Aziz Elaldı, programda yaptığı konuşmada, taraftarlara söz verdiklerini ve bunu yerine getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taraftarlar için yola çıktıklarını ifade eden Elaldı, "Onlar daha yücesine layıktır. Bu görevde kaldığımız sürece onlara layık olmaya çalışacağız. Bu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1, 2, ve 3. Lig'lerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından Elaldı, futbolcular ve teknik heyete şampiyonluk kupası verildi.

Kupa verilirken havai fişek ve ışık gösterisi gerçekleştirildi.