Göztepe Şampiyonluğunu Kutladı

Göztepeli futbolcular ve teknik ekip, kupa seremonisinin ardından Gürsel Aksel'den başlayarak şehir turu yaptı.

Trendyol 1. Lig'de haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe, Bodrum FK maçının ardından şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda kupasını havaya kaldıran sarı-kırmızılılar ardından üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Onbinlerce futbolsever caddelerde takımı büyük coşkuyla karşılarken, taraftarlar Mithatpaşa Caddesi'nde otobüsü meşalelerle karşıladı. Havai fişek gösterileriyle gece renklenirken, ortalık 'Şampiyon Göztepe' tezahüratları ile inledi. Futbolcular da besteler söyleyerek şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı. Daha sonra da birçok taraftar sahile inerek kutlamalara devam etti. - İZMİR