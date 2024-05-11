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Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Devam Ediyor

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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor. Kadın ve erkek takımlarının mücadele ettiği şampiyonada çekişmeli maçlar oynanıyor. Şampiyon ve ikinci olan takımlar 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda yer alma hakkı kazanacak.

Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonluk maçlarında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp yer alıyor.

Çim hokey sahasında dördüncü gün karşılaşmaları kadın takımlarının maçlarıyla başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, AA muhabirine, müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini söyledi.

Müsabakaların yarın sona ereceğini ifade eden Karakan, şampiyon ve ikinci olan takımın 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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