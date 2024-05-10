- Efsane güreşçiler Mahmut Demir ile Baumgartner, 30 yıl sonra yeniden İstanbul'da buluştu

İSTANBUL - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, 1994 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 130 kg finalinde yenip, sırtına oturarak kutlama yaptığı Amerikalı rakibi Bruce Baumgartner ile 30 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da buluştu. Mahmut Demir, "Bruce Baumgertner ile ezeli rakiptik, şimdi ebedi dostuz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen 1994 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 130 kg finalinde karşılaşan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile şu an ABD Güreş Federasyonu Başkanı olan eski güreşçi Bruce Baumgartner, 30 yıl aranın ardından İstanbul'da tekrar bir araya geldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde 9-12 Mayıs tarihlerinde yapılan olimpiyat elemelerini takip eden ikili, 1994 Dünya Güreş Şampiyonası finali, olimpiyat elemeleri ve dünya güreşi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren elemelerin çok çekişmeli geçtiğini belirten Mahmut Demir, "Olimpiyat elemelerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar var. Burada katılımın çok yüksek olması dünya güreşinin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Bütün ülke sporcularına başarılar diliyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da başarılı olurlar" dedi.

"Ezeli rakiptik, şimdi ebedi dostuz"

İstanbul'da yapılan ve Bruce Baumgartner ile karşılaştığı 1994 Dünya Güreş Şampiyonası finali hakkında da konuşan Demir, "Bruce Baumgartner şu anda ABD Güreş Federasyonu Başkanı. Her zaman söylüyorum, spor bir savaş değil, spor bir oyun. Biz rakiplerimizle yarıştık, savaş yapmadık. Ezeli rakiptik, şimdi ebedi dostuz. Tam 30 yıl sonra bugün ilk defa canlı karşılaşmış olduk. İstanbul'da final müsabakası yapmıştık. Daha sonra ikimizde 1996 Olimpiyatları'ndan sonra güreşi bırakmıştık. Daha önce ağır sıklette Ahmet Ayık-Aleksandr Medved dostluğu vardı. Bundan sonra da Mahmut Demir ve Bruce Baumgartner dostluğu yaşam boyunca devam edecek. Kendisi federasyon başkanı olarak hizmet etmeye devam ediyor. Biz zaten güreşin ve sporun içerisindeyiz. Çok güzel bir anı oldu. Kendisine bir kahve takımı hediye edeceğiz, bir forma hediye edeceğiz. Kahvenin Türkler'deki yerini söylemeye gerek yok. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Kahve fincanını gördükçe bizi hatırlasın" ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin iyi bir ilerleme içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen eski milli güreşçi, "İyi olacağını düşünüyoruz. Geçen sene Avrupa şampiyonasında Türk Güreş Milli takımı başarılı oldu. İnşallah bu başarılarını olimpiyatta devam ettirecekler. 2024 Paris'ten sonra da 2028 olimpiyatları hedef alınmalı" şeklinde konuştu.

"Şampiyonu yenmeden şampiyon olamazsınız"

Baumgartner'in güreştiği dönemde çok önemli bir sporcu olduğuna dikkat çeken Mahmut Demir, "Bruce Baumgartner, bizim kilomuzda serbest güreşte kendisi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ağır sıklet sporcusu. Şampiyonu yenmeden şampiyon olamazsınız. Ben, şampiyonu yenip şampiyon oldum. Böyle bir şampiyonla yarışmak ve onunla tekrar buluşmak, bir şampiyonluktan daha keyifli" açıklamasını yaptı.

Bruce Baumgartner: "Mahmut Demir, iyi bir arkadaş ve büyük bir şampiyon"

Bruce Baumgartner da 1994 Dünya Güreş Şampiyonası finalinin çok çekişmeli geçtiğini dile getirerek, "Mahmut Demir, 1994 yılında İstanbul'da beni çok keyifli bir müsabakada mağlup etti. İyi bir arkadaş ve büyük bir şampiyon. İstanbul'daki yarışmadan çok keyif aldım. İyi güreştim. Bazen kazanırsınız bazen de kaybedersiniz. Burada olmaktan çok mutluyum. Organizasyon ve insanlar çok iyi. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Mahmut da büyük bir şampiyon. Eski yarışmacı arkadaşımı görmek çok güzeldi" cümlelerine yer verdi.

Bruce Baumgartner, Türk güreşi hakkında da, "Bence Türkiye'nin mükemmel güreşçileri var. Dünya güreşi de yükselişte. Güzel bir rekabet var" diyerek sözlerini noktaladı.

Buluşmada Mahmut Demir, Bruce Baumgartner'e fincan takımı ve forma hediye etti.