PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu?

Psg elendi mi? Şampiyonlar Ligi yarı final turunda Psg, Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. İki maçın da tamamlanmasının ardından PSG elendi mi merak edildi. Peki,PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Detaylar haberimizde...

PSG ELENDİ Mİ?

PSG, Borussia Dortmund'a ilk maçta 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. İkinci maçta da 1-0 kaybeden PSG, toplam 2-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alman ekibi müsabakayı 50. dakikada tecrübeli stoperi Hummels'in kafa golüyle 1-0 kazanarak Devler Ligi'nde adını finale yazdırdı.

DORTMUND FİNALDE

UEFA Şampiyon Ligi yarı final rövanş maçında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup etti ve kulüp tarihinde üçüncü kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalini 1996-97 sezonunda oynayan Borussia Dortmund, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kaldırmıştı. 2012-13 sezonundaki diğer finalinde ise Bayern Münih'e rakip olan Borussia Dortmund, sahadan 2-1 yenik ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı.