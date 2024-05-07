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PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu

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Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup etti ve kulüp tarihinde üçüncü kez finale yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.Alman ekibi müsabakayı 50. dakikada tecrübeli stoperi Hummels'in kafa golüyle 1-0 kazanarak Devler Ligi'nde adını finale yazdırdı.

KULÜP TARİHİNDE 3. KEZ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalini 1996-97 sezonunda oynayan Borussia Dortmund, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kaldırmıştı. 2012-13 sezonundaki diğer finalinde ise Bayern Münih'e rakip olan Borussia Dortmund, sahadan 2-1 yenik ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı.

PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid yarın 2-2'nin rövanşında turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Turu geçen taraf 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile final maçına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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