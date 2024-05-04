Amedspor, şampiyonluğunu kutladı

(ANKARA) - Amed Sportif Faaliyetler'in TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselmesinin ardından şehirde kutlamalar devam ediyor. Menemenspor'la yapılan maçın bitiş düdüğüyle birlikte seyirciler, sahaya inerek takımla beraber şampiyonluğu kutladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u şampiyon tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Menemenspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden Amedspor takımı ile taraftarlar zaferi sahada kutladı. Kutlamalar, stadyumdan, şehrin dört bir yanına yayıldı.

Staddaki kutlamaların görüntülerini maçı tribünde izleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabından paylaştı.