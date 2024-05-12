Üye Girişi
Haberler

Vitraspor, Söğütspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Turu'nda Vitraspor, Söğütspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Maçın ilk yarısında baskılı bir oyun sergileyen Vitraspor, 3 golle galip geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Turu'nda Vitraspor sahasında Söğütspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Maçın ilk yarısında baskılı bir oyun sergileyen Vitraspor dakika 20'de Ferhat Yalgın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 35'nci dakikada Doğukan Aslan'ın golüyle skor 2-0 oldu. Ev sahibi ekip, dakika 45+2'de Doğukan Ünel'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Başka gol olmayınca Vitraspor ilk yarıyı 3-0 kapadı. 78. dakikada Söğütspor, Mümin ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Vitraspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü 18 Mayıs Cumartesi günü BAL Play-Out maçına çıkacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bilecik Spor Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title