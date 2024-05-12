Vitraspor, Söğütspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Turu'nda Vitraspor sahasında Söğütspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Maçın ilk yarısında baskılı bir oyun sergileyen Vitraspor dakika 20'de Ferhat Yalgın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 35'nci dakikada Doğukan Aslan'ın golüyle skor 2-0 oldu. Ev sahibi ekip, dakika 45+2'de Doğukan Ünel'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Başka gol olmayınca Vitraspor ilk yarıyı 3-0 kapadı. 78. dakikada Söğütspor, Mümin ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Vitraspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü 18 Mayıs Cumartesi günü BAL Play-Out maçına çıkacak. - BİLECİK