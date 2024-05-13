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13 Yaşındaki Selina Çukur Almanya Boks Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

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Almanya'nın Zinnowitz kentinde düzenlenen Almanya Boks Şampiyonası'nda 13 yaşındaki Selina Çukur, şampiyon oldu. Selina, güçlü rakiplerini eleyerek önemli bir başarıya imza attı. Babası Levent Çukur da amatörde büyük başarılara imza attıktan sonra profesyonelde dünya şampiyonluğuna ulaşmış bir isim.

Almanya'nın Zinnowitz kentinde düzenlenen Almanya Boks Şampiyonası'nda 13 yaşındaki Selina Çukur, şampiyon oldu.

Henüz 13 yaşında Almanya şampiyonluğuna ulaşan Selina Çukur, olimpik kurallar çerçevesinde 44 kiloda çıktığı ringde güçlü rakiplerini eleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Boksör bir ailenin kızı olan Selina'nın babası Levent Çukur da amatörde büyük başarılara imza attıktan sonra profesyonelde çıktığı 12 maçın tümünü kazanarak, WBF dalında dünya şampiyonluğuna ulaşmış bir isim.

Levent Çukur: "Bu tarihi bir zaferdir, hedefimiz olimpiyatlar"

Henüz 13 yaşında Almanya şampiyonluğuna ulaşan Selina'nın babası Levent Çukur, "Biz aile olarak seksenli yıllardan beri boks sporuna gönül verdik. Çeşitli şampiyonluklar aldık fakat Almanya şampiyonluğuna Selina ulaşmayı başardı. Kızım kendine has sitiliyle tüm boks otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda ülkemize şampiyonluklar getirmektir. Bu doğrultuda gece gündüz ter döküyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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