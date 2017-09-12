İphone X'in Fiyatı ve Tüm Özellikleri Açıklandı!

Apple, bugün iPhone 8'lerle beraber bir diğer özel telefonu olan iPhone X'i duyurdu.





Apple, iPhone 8 dışında hangi isimle geleceğini uzun süre öğrenemediğimiz bir diğer telefonu iPhone X'i de duyurdu.Apple'ın ilk iPhone'unun üzerinden tam 10 yıl geçmesinin şerefine üst seviye özelliklere sahip olan iPhone X, açıkçası herkesi mest etti. Şimdi cihazın bütün özelliklerine bir bakalım.



Ekranı









iPhone X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla beraber geliyor. 2436 x 1125 piksel çözünürlüğünde 458 PPI'lık AMOLED ekranla gelen iPhone X, kullanıcılarına müthiş bir görüntü tecrübesi sunacak. Bu, bütün iPhone'lara gelmiş en iyi ekran olduğu demek. Süper Retina ekranı hem HDR10 hem de Dolby Vision formatlarında HDR'ı destek veriyor. iPhone X'de gerçek tona erişebileceksiniz.



Dahili bellek





iPhone X, 64 ve 256 GB dahili bellek birimleriyle beraber geliyor. 64 GB'yi bir kenara koyacak olursak 256GB'ın iPhone X kullanıcılarına son derece geniş bir kullanım alanı sunacağı çok açık.



Renkler









iPhone X, iki farklı renk alternatifine sahip olacak. Bu renkler uzay grisi ve gümüş.



İşlemci









Şirketin 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X, sızıntılarda olduğu gibi 2'si düşük 4'ü yüksek hızda çalışan 6 çekirdekli A11 biyonik prosedürcisi ile beraber geliyor. Ayrıca A11 biyonik prosedürcide bulunan bir motor vasıtası ile yüz tanıma prosedürü makine öğrenme algoritmaları ile daha özel bir donanıma kavuşuyor.



RAM





3GB RAM miktarı sunan telefon, iOS 11'in etkin programı vasıtası ile bütün prosedürleri 3GB'lık RAM'e sığdırabilecek.



Face ID





Touch ID'nin yerini alması beklenen Face ID, iPhone X'lerle beraber geliyor. Tüm prosedürlerinizi çözmenizi sağlayacak Face ID'yi telefon kilidini açmaktan ödeme prosedürlerine kadar çoğu alanda kullanılabileceksiniz. Ayrıca Face ID ahenk sağlamayı da biliyor. Sakalınız büyüdüğünde bunun farkına varan Face ID, ortama ahenk sağlamak için geliştirildi. Apple'ın açıkladığine göre FaceID, sahtekarlara karşı tamamıyla güvenilir durumda.



Burada önemli bir dip not paylaşan Apple, Touch ID'de bulunan 50.000'de 1 kırılma şansını Face ID ile beraber 1.000.000'da 1'e taşıdıklarını açıkladı.



Tasarım









iPhone X'i diğer iPhone'lardan ayıran en büyük özellik, ekranının çerçevesiz olması. Üzerinde bulunan çentiğe rağmen çok kullanımı kolay gözüken ekran, tarih boyunca "dizayn" kelimesi ile özdeşleşen iPhone'a bu ününü geri kazandırdı.



Kolay Açılış





Telefonun giriş ekranına gitmek için alttan yukarıya doğru kısa sürede kaldırmanız yeterli. Üstelik ekranı uyandırmak için yapmanız gereken tek şey şey ekrana hafifçe dokunmak.



Kamera





Dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera ile gelecek iPhone X'de biri f/1.8, diğeri 2.4 diyafram aralığına sahip TrueDepth destekli 12 MP'lik arka kameralar yer alacak. 60 fps'de 4K videolar kaydedebilen iPhone X, Full HD'de 240 fps kayıtlar yapabilecek. Telefonun önünde ise 7 MP'lik hoş bir ön kamera bulunuyor.



Kablosuz Şarj









Apple sonunda inadını bıraktı ve iPhone'un 10. yılına girdiğimiz bu günlerde kablosuz şarj desteğini getirdi. iPhone X'i kabloya takmadan rahatça şarj edebilirsiniz.



Bluetooth 5.0





iPhone X, LTE -Advanced ve Bluetooth 5.0'ı destek veriyor.



Üst Kısım





Kamera, kızılötesi, mikrofon, hoparlör, ortam ışık algılayıcı gibi özelliklerin bulunduğu küçük bir çentik durumunda bulunan bölüm kullanıcıları rahatsız edecek mi, ilerleyen günlerde göreceğiz.



Siri Düğmesi





Siri'ye erişmek artık daha basit. Bir çift dokunuş ya da "Hey Siri" demeniz yeterlidir.



Suya ve Tuza Karşı Dirençli





iPhone X'de resmi olarak mikroskobik anlamda suya ve toza karşı direnç var.



Animoji









Animoji, mesajlar gibi programlarda kullanabileceğiniz keyifli bir özellik. Suratınızın hareketini bir köpek, robot, maymun ya da balığa çevirebilirsiniz.



Daha Büyük Batarya





iPhone X'in pil ömrü iPhone 7'ye göre 2 saat daha uzun. Ekranından kaynaklı şarjının çabuk biteceğini düşünen kişiler, rahat bir nefes alabilirler.



Fiyat









Telefonun belki de en fazla merak edilen özelliklerinden birisi fiyatıydı. Ortaya çıkan bilgilere göre beklenen oldu ve iPhone X'in 64 GB'lık sürümü 999 dolardan satışa sunuldu. Türkiye fiyatına ise birazdan değineceğiz.