Apple, iPhone tamiratında ikinci el parçaların kullanımına izin verecek

Apple, üçüncü taraf iPhone tamiratını daha erişilebilir hale getirebilecek bir hamleye imza atıyor. Bu kapsamda şirket, belirli iPhone modellerinin kullanılmış parçalar ile tamir edilmesine izin verecek. Bu parça değişiminin, garantiyi etkilemeyeceği belirtildi.

iPhone tamiratında ikinci el parçalar kullanılabilecek

Şimdiye kadar Apple, bir iPhone'u tamir ederken "parça eşleştirme" adı verilen bir işleme ihtiyaç duyuyordu. Bu, herhangi bir yedek parçanın seri numarasını cihaz ile eşleştirmeyi gerektiriyordu. Bu da kullanılmış veya satılmış parçaların garantiyi bozmasına yol açıyordu.

Ayrıca Apple'dan parça siparişi verirken orijinal seri numarasının da verilmesi gerekiyordu. Ancak şirket, bu zorunluluğu ortadan kaldırarak, tamiratlarda ikinci el parçaların kullanılmasına izin verecek. İster yeni ister kullanılmış olsun, orijinal Apple yedek parçalarını telefonunuza takabileceksiniz.

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Apple'ın açıklamasına göre bu genişleme ilk olarak ekran, pil ve kamera için geçerli olacak. Önümüzdeki süreçte ise Face ID ve Touch ID için kullanılan ikinci el biyometrik sensörlerin de kullanılması mümkün olacak.

Aynı zamanda Apple, iPhone parçalarını takip etmek için Aktivasyon Kilidi özelliğini kullanacağını dile getirdi. Onarım geçmişi de telefonda saklanacak. Böylece cihaz satışı yapılırken tamiratın detayları görülebilecek.

Apple, hem bireysel hem de üçüncü taraf servis noktaları için oldukça önemli bir hamleye imza attı. Kullanıcıların daha ucuz Apple bileşenlerine erişmelerini sağlayacak.

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