Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Apple, iPhone tamiratında ikinci el parçaların kullanımına izin verecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, üçüncü taraf iPhone tamiratını daha erişilebilir hale getirebilecek bir hamleye imza atıyor. Bu kapsamda şirket, belirli iPhone modellerinin kullanılmış parçalar ile tamir edilmesine izin verecek. Bu parça değişiminin, garantiyi etkilemeyeceği belirtildi.

iPhone tamiratında ikinci el parçalar kullanılabilecek

Şimdiye kadar Apple, bir iPhone'u tamir ederken "parça eşleştirme" adı verilen bir işleme ihtiyaç duyuyordu. Bu, herhangi bir yedek parçanın seri numarasını cihaz ile eşleştirmeyi gerektiriyordu. Bu da kullanılmış veya satılmış parçaların garantiyi bozmasına yol açıyordu.

Ayrıca Apple'dan parça siparişi verirken orijinal seri numarasının da verilmesi gerekiyordu. Ancak şirket, bu zorunluluğu ortadan kaldırarak, tamiratlarda ikinci el parçaların kullanılmasına izin verecek. İster yeni ister kullanılmış olsun, orijinal Apple yedek parçalarını telefonunuza takabileceksiniz.

13211132

Apple'ın açıklamasına göre bu genişleme ilk olarak ekran, pil ve kamera için geçerli olacak. Önümüzdeki süreçte ise Face ID ve Touch ID için kullanılan ikinci el biyometrik sensörlerin de kullanılması mümkün olacak.

Aynı zamanda Apple, iPhone parçalarını takip etmek için Aktivasyon Kilidi özelliğini kullanacağını dile getirdi. Onarım geçmişi de telefonda saklanacak. Böylece cihaz satışı yapılırken tamiratın detayları görülebilecek.

Apple, hem bireysel hem de üçüncü taraf servis noktaları için oldukça önemli bir hamleye imza attı. Kullanıcıların daha ucuz Apple bileşenlerine erişmelerini sağlayacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir? Bakara Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Bakara Suresi dinle! Bakara Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? 19 Kasım hangi burç? Kasım'ın 19'u hangi burç? 19 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 19 Kasım hangi burca ait? 18 Kasım hangi burç? Kasım'ın 18'i hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 18 Kasım hangi burca ait? 17 Kasım hangi burç? Kasım'ın 17'si hangi burç? 17 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 17 Kasım hangi burca ait? Bayramda metro ücretsiz mi 2024? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır? 16 Kasım hangi burç? Doğum tarihi 16 Kasım olanların burcu nedir? 16 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 16 Kasım hangi burca ait? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! CUMA MESAJLARI! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title