Apple, Shutterstock ile yapay zeka modelini geliştirmek için anlaştı

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi ile birlikte pek çok şirket, yatırım planlarında güncelleme yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Apple da bu firmalar arasında yer alıyor. Son birkaç aydır bir yapay zeka modeli geliştirmek için yoğun mesai harcadığı bilinen teknoloji devinin geçtiğimiz senelerde önemli bir adım attığı ortaya çıktı.

Apple, yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile anlaştı

Yakın zamanda elde edilen bilgilere göre Apple'ın 2022'nin sonlarına doğru stok fotoğrafçılık şirketi Shutterstock ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdiği açığa çıktı. Bu önemli iş birliği kapsamında Apple, yapay zeka modelinin resim oluşturma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bunun için Shutterstock'taki milyonlarca görselden yararlanacak.

Daha önce Google, Meta ve Amazon gibi diğer teknoloji şirketleri de Shutterstock ile anlaşma yapmıştı. Öte yandan Apple, yapay zeka modelini eğitmek için geçtiğimiz aylarda Conde Nast, IAC ve NBC gibi medya şirketleriyle de benzer bir anlaşmaya imza atmıştı.

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Apple, 10 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2024 etkinliği kapsamında iPhone'ların yeni işletim sistemi olacak iOS 18'i tanıtacak. Önemli yenilikleri beraberinde getireceği söylenen bu yazılımın yapay zeka bakımından da öne çıkacağı bildiriliyor. Nasıl bir işletim sistemi ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın yapay zeka modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.