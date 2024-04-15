Yeni bir rapora göre Apple, iOS 18 ile bulut tabanlı teknolojileri kullanmayan yapay zeka özellikleri sunacak. Gücünü tamamen iPhone'dan alacak yapay zeka özelliklerinin, cihazlarda yerel olarak çalışması bekleniyor.

iOS 18'in yapay zeka özellikleri iPhone tabanlı olacak

Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın iOS 18 ile sunacağı ilk yapay zeka özelliklerini ele aldı. Gurman, Apple'ın büyük dil modelinin ve yapay zeka güç veren yazılımın herhangi bir bulut işleme dayanmayacağını bildirdi.

Bu da Siri, Spotlight ve Mesajlar gibi Apple uygulamalarındaki yeni özelliklerin, iPhone'un donanımından besleneceğini gösteriyor. iOS 18'in ayrıca sunuculara dayanan bir sohbet botu içermesi beklenmiyor.

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Yeni üretken yapay zeka, Siri'yi karmaşık soruları yanıtlamada daha iyi hale getirmeyi ve Mesajlar'da cümleleri otomatik doldurma gibi özelliklere kapı aralayacak. Ayrıca Safari, Kısayollar, Apple Music, Sağlık ve Keynote gibi uygulamalara da yapay zeka özellikleri getirecek.

iOS'un son büyük görsel revizyonu 2013 yılında, daha düz ve modern bir tasarım diliyle yapılmıştı. iOS 7 ile düz simgelere ve sade bir temaya geçiş yapan Apple, 10 yılı aşkın süre sonra bu arayüzden de vazgeçmeye hazırlanıyor.

Resmi sürüm için Haziran ayında düzenlenecek WWDC'yi beklememiz gerekiyor. Yaz ayı boyunca beta programıyla dağıtılacak iOS 18; iPhone 16 lansmanıyla birlikte kararlı sürümde çıkacaktır.

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