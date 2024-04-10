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iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'e kıyasla hangi farklara sahip olacak?

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Geçen sene iPhone 15 serisini tanıtan Apple, bu yıl ise iPhone 16 serisi ile karşımıza çıkacak. Yeni modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Peki iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'e kıyasla hangi farklara sahip olacak?

iPhone 16 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max arasındaki farklar (İddia)

AppleLeaker adlı hesap tarafından paylaşılan listeye baktığımızda iPhone 16 Pro Max'in 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayla geleceğini görüyoruz. Bu çözünürlük, iPhone 15 Pro Max'te 12 Megapikseldi. Bu bağlamda önemli bir yükseltme söz konusu.

Bununla birlikte yeni cihaz, 6.9 inç seviyesinde, selefine kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olacak. Ayrıca BRS teknolojisi sayesinde daha küçük çerçeveler, daha iyi hücresel bağlantı için Qualcomm X75 modem ve yeni gül rengi de iPhone 16 Pro Max'in fark yaratacağı özellikleri arasında yer alacak. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 16 Pro ekranı yüzünden çok mu pahalı olacak?

iPhone 16 Pro Max, selefine kıyasla şu yükseltmelere sahip olacak;

48 Megapiksel ultra geniş kamera

Daha büyük 1/1.14¨ ana kamera

Yeni 8 elemanlı hibrit lens

4K Mekansal video

Muhtemelen 2 ek verimlilik çekirdeği ile A18 Pro çip (N3E düğümü)

Cihaz üzerindeki yapay zeka özellikleri için önemli ölçüde iyileştirilmiş sinir ağı

Daha parlak bir yüzeye sahip iyileştirilmiş titanyum şasi

Daha büyük 6.9¨ ekran

Artırılmış parlaklık ile daha iyi OLED ekran

BRS teknolojisi kullanılarak daha küçük çerçeveler

Yeni kapasitif yakalama düğmesi

İyileştirilmiş termaller için metal kasa batarya

Artırılmış enerji yoğunluğu ve potansiyel olarak daha hızlı şarj için yığılmış batarya tasarımı

Grafen termal sistem

Daha iyi sinyal-gürültü oranına sahip geliştirilmiş mikrofonlar

Wi-Fi 7 bağlantı

Daha iyi hücresel bağlantı için Qualcomm X75 modem

Yeni gül rengi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 Pro Max modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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