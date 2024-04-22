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Apple, Mikro Dokuma aksesuar üretimlerini durdurdu mu?

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Apple, Mikro Dokuma olarak adlandırılan FineWoven ailesini yeniden düzenliyor. Geçtiğimiz yıl deri kaplama aksesuarların satışını durduran şirket, şimdi de dokuma aksesuarları iptal edecek. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin dayanıksız olduğunu düşünüyor.

Apple, aksesuar yelpazesini elden geçirmeye karar verdi. Bu kapsamda iPhone için geliştirilen FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını rafa kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin hem maliyetli hem de dayanıksız olduğu ifade edildi.

Apple, Mikro Dokuma aksesuar üretimlerini durdurdu mu?

Apple, Mikro Dokuma olarak adlandırılan FineWoven ailesini yeniden düzenliyor. Geçtiğimiz yıl deri kaplama aksesuarların satışını durduran şirket, şimdi de dokuma aksesuarları iptal edecek. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin dayanıksız olduğunu düşünüyor.

FineWoven serisi, deri aksesuarlarını yerini alacak şekilde geliştirildi. Yüzde 70'e varan geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen bu modeller, hem lüks hem de dayanıklı olması için mikro dokumaya yer veriyordu. Ancak Apple'ın beklediği performansı alamadığı düşünülüyor.

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Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. Apple her kullanıcıya hitap eden farklı seçeneklere sahip olsa da, bu modellerin stoklarını yenilemeyecek gibi duruyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte de Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Plus, siyah, beyaz, yeşil, sarı, pembe, mavi ve mor şeklinde 7 renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bununla birlikte söz konusu model, 4,006 mAh'lik bataryadan güç çekecek.

Bu değer iPhone 15 Plus'ta 4,383 mAh idi. Bunun yanı sıra standart iPhone 16 3,561 mAh, iPhone 16 Pro 3,355 mAh ve iPhone 16 Pro Max ise 4,676 mAh kapasitesinde batarya ile gelecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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