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Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilere kısıtlama duvarı

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Geçtiğimiz aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya süren Apple, bir kez daha teknoloji dünyasında dikkat çekti. Ancak son dönemlerde şirket, geliştiricilerden tepki çekiyor. Öyle ki Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiriciler, kısıtlama duvarı ile karşılaşıyor. İşte ayrıntılar…

Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilere kısıtlama duvarı

Aktarılan bilgilere göre Apple, Vision Pro üzerinde yer alan kameralara üçüncü taraf uygulamaların erişebilmesine izin vermiyor. Yazılımcıların şikayetçi olduğu bu durum, uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar için önemli bir kısıtlama anlamına geliyor. Bu, kullanıcıların teknolojinin sunduğu imkanlardan tam olarak faydalanabilmesi için kritik bir engel oluşturuyor.

Şubat 2024 itibariyle App Store'da Apple Vision Pro için 1000'den fazla uygulama bulunuyor. Bu sayı oldukça fazla ancak teknoloji devi bu kısıtlamalarını devam ettirmesi halinde pek de artmayacak gibi görünüyor. Zira pek çok geliştirici, kısıtlamalar nedeniyle uygulama geliştirmeyeceğini dile getiriyor. Firmanın nasıl bir adım atacağını hep birlikte göreceğiz.

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Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı

ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS

Apple Vision Pro fiyat listesi:

Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar

Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar

Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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