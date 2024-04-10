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Amerikan Gençlerinin %85'i iPhone Kullanmayı Tercih Ediyor

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Amerika'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, gençler diğer akıllı telefonlara oranla iPhone kullanmayı tercih ediyor. Buna göre, Amerikan gençlerinin tam %85'i bir iPhone sahibi ve gelecekte de bu telefonun yeni bir modelini edinmeyi düşünüyor.

Ortaya çıkan bu durumun, Android markalarını oldukça endişelendirdiği söyleniyor. Amerika gibi alım gücü yüksek bir ülkede böyle bir sonucun alınmasının, uzun dönemde Apple hisselerine de oldukça pozitif yansıması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Gençler iPhone tercihinde bulunuyor

Geçtiğimiz yıl yapılan ankette ise yine benzer bir sonuç elde edilmişti. Bu da iPhone'un önümüzdeki dönemde de sektördeki hakimiyetini sürdüreceğini ortaya koyuyor. Ancak Amerika Adalet Bakanlığı konuyu oldukça farklı bir yerden ele alıyor.

Bakanlığa göre, ailesi iPhone satın alacak maddi yeterliliği olmayan gençler adeta arkadaşları tarafından dışlanıyor ve sosyal anlamda bir zorbalığa uğruyor. Bu baskının genç nesilleri bu telefonu kullanmaya zorladığı konuşulurken, bu nedenle Apple'ın bir soruşturmaya maruz kalabileceği bile iddia ediliyor.

Ayrıca yapılan araştırmada gençlerin Apple Watch ürününe de son dönemde büyük ilgi gösterdiği, tam %34'lük bir kısmın da cihaza sahip olduğu belirlendi. Genç neslin %13'ü ise ileride bir Apple Watch satın almayı düşünüyor. Bunun sebebinin de, Apple ürünlerinin gençler arasındaki iyi imajı olduğu düşünülmekte.

Sonunda! iPhone'ların sevilen özelliği iPad'e geliyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone gelecekte de gençler arasında iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç bir iPhone kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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