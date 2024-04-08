iPhone 16 Pro Ekranıyla İlgili Fiyat Artışı Bekleniyor

Apple, her zaman yaptığı gibi bu yılın sonlarında doğru yeni iPhone serisini duyuracak. iPhone 16 serisi, bir önceki seri olan iPhone 15 serisine oranla farklılıklar içerecek. Bu farklılıklardan biri de ekran donanımı olacak. Daha büyük ve masraflı ekranlar barındıracak seride beklenmeyen fiyat artışları olabilir mi? iPhone 16 Pro ekranı tüketicilere ek masraflar mı doğuracak?

iPhone 16 Pro ekranı nasıl olacak?

Apple'ın Pro iPhone serisini daha büyük ekranlar kullanarak daha da farklılaştıracağı bildiriliyor. Apple, şimdiye kadar yaptığı gibi 6,1 inç iPhone 16 ve 6,7 inç iPhone 16 Plus ekran boyutlarını taklit etmek yerine bu yıl iPhone 16 serisi dört farklı ekran boyutuna sahip olacak.

Tanınmış Apple analistlerine ve boyutlarıyla ilgili sızdırılmış CAD şemalarına göre iPhone 16 Pro, 6,27 inç OLED panel içerecek. Resmi özelliklerde bu muhtemelen 6,3 inç ekran olarak listelenecek, iPhone 16 Pro Max ise 6,85 inç OLED panelle donatılacak. "Pazarlama materyallerinde ekran pekala 6,9 inçe kadar yuvarlanabilir.

Ekran köşegeninde 0,2 inçlik bir artış elde etmek için Apple'ın, ana iPhone 16 Pro serisi ekran tedarikçileri olan Samsung ve LG'den "sınır azaltma yapısı" adı verilen yöntemi uygulamasını istediği iddia ediliyor. Bu yöntem, yalnızca ekran sürücüsü devresi için gerekli olan kenarlardaki etkin olmayan alanın tıraşlanması ve fiziksel olarak mümkün olan minimum düzeye bağlanması anlamına geliyor.

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Bu, özellikle ekran sürücüsü devresinin bulunduğu alt çerçeve için geçerli. Alt çerçevenin kesilmesi bu nedenle LG ve Samsung için işin en zor kısmı olacak. Her iki şirketin de Apple'a, daha zorlu ekran üretim gereksinimleri nedeniyle üretim verimini daha fazla artıramayacaklarını bildirdiği iddia ediliyor.

Özellikle Samsung'un üretiminin yalnızca yarısını Apple'a sağlayan LG, Samsung gibi ölçek ekonomisine güvenemeyeceği için üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in daha ince alt çerçevesi için tedarikçileri çeşitlendirmek, LG'nin Apple'ın üretim standartlarına bağlı kalarak ekranları daha ucuz hale getirmesine olanak tanıyacak.

Apple için bu, maliyetleri kontrol altında tutmak ve daha büyük ekranlara rağmen iPhone 16 Pro serisini iPhone 15 Pro ile aynı fiyata sunmak anlamına gelebilir. Elbette diğer farklılıklar ve maliyetler cihazın fiyatını yukarı çekebilir ancak ekran bunlardan birisi olmayabilir.

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