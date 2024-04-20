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Apple, macOS 15 ile hesap makinesini değiştiriyor

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Apple, macOS 15 ile birlikte hesap makinesinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hesap makinesinin yeni işlevler kazanması ve iOS uygulamasına benzer bir tasarıma kavuşması bekleniyor.

Apple, iOS 18 ve macOS 15'te büyük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Hatta bu paketlerin, son yılların en büyük güncellemesi olması bekleniyor. macOS 15 için çıkan yeni raporlar, Apple'ın yıllar sonra hesap makinesini ele alacağını gösterdi.

macOS 15 ile hesap makinesi değişiyor

Yeni bir rapora göre Apple, macOS 15 ile birlikte hesap makinesinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hesap makinesinin yeni işlevler kazanması ve iOS uygulamasına benzer bir tasarıma kavuşması bekleniyor.

Apple, Mac için Hesap Makinesi uygulamasına birtakım yeni özellikler verecek. Bunlar arasında arayüzde gelişmiş birim dönüştürme sistemi öne çıkıyor. Örneğin, güncel döviz kurlarını kullanılarak para birimleri arasında dönüşüm yapılabilecek.

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Yeni bir "Matematik Notları" özelliği de sunulacak. Bu, Notlar uygulamasının hem macOS hem de iOS'ta matematiksel notasyon kullanarak Hesap Makinesi ile iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Apple ayrıca tek düğmeyle erişilebilen özel bir kenar çubuğu ekleyecek.

Bu, önceki hesaplamaları gösterecek ve temel, bilimsel ve programcı hesap makinesi görünümleri arasında geçiş yapmayı mümkün hale getirecek. Hesap makinesinin pencere boyutu dinamik olarak değiştirilebilecek. Yeniden şekillendirilen düğmelerle farklı modlar ayarlanabilecek.

Hesap Makinesi, iOS 17'de yer alan uygulamaya benzer bir tasarıma kavuşacak. Buna göre daha sade ve yuvarlak bir düğme tasarımını benimseyeceği düşünülüyor.

Peki sizce bu özellik kullanıcı beklentilerini karşılayacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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