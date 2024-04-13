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Apple, iPhone klavyesindeki emoji hatasını kabul etti

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Son dönemlerde dünya, İsrail ile Filistin arasındaki üzücü olaylara odaklanmış durumda. Birçok ülke, binlerce kişinin can verdiği bu savaşı sonlandırmak için çaba veriyor. Öte yandan Apple ise iPhone klavyesinde bir emoji hatası nedeniyle kullanıcılardan tepki çekmişti. Şirket, bu hatayı kabul etti. İşte ayrıntılar…

Apple, iPhone klavyesindeki emoji hatasını kabul etti

Aktarılan bilgilere göre iPhone kullanıcıları, klavye ile "Kudüs" yazınca Filistin bayrağı emojisi öneriliyordu. Sadece İslam'ın değil, Yahudilik ve Hıristiyanlığın da kutsal saydığı bu şehir, bazı ülkelere göre İsrail; bazı ülkeler tarafındansa Filistin'in başkenti olarak görülüyor.

Apple ise iPhone klavyesinde "Kudüs" yazınca Filistin bayrağı emojisinin önerilmesi nedeniyle tepki çekti. Bu konu son derece hassas. Özellikle de şu anda savaşın yaşandığı bir zamanda daha da fazla tartışılıyor. Neyse ki teknoloji devi, bunun bir hata olduğunu kabul etti. Bunu kasıtlı olarak yapmadığını belirten şirket, sıradaki güncellemeyle bu hatayı düzelteceğini açıkladı.

Instagram'dan İsrail-Filistin savaşıyla ilgili kritik hata! Neyse ki düzeltildi

Geçtiğimiz aylarda ise popüler sosyal medya platformu Instagram, bir sorundan dolayı tepki çekmişti. Öyle ki "elhamdülillah" gibi Arapça ifadeler çevrilmeye çalışıldığında uygulama hata veriyordu. Ayrıca bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerinde "terörist" kelimesi yer alıyordu. Instagram da bunun bilerek yapılmadığını açıklayarak sorunu kısa sürede çözüme kavuşturmuştu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Filistin Kudüs Apple Teknoloji Dünya Güncel Haberler

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