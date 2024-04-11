Apple, Hindistan'da iPhone Üretimini Artırıyor

Apple, son yıllarda Çin 'deki üretim bağımlılığını azaltma konusunda ciddi adımlar atıyor. Bu adımların bir sonucu olarak, Hindistan'daki iPhone üretimi önemli ölçüde artmış durumda. Apple 'ın küresel üretim tabanını çeşitlendirmesi ve Çin 'e olan bağımlılığını azaltması açısından önemli bir adım olarak iPhone üretiminin önemli bir kısmı başka bir ülkeye taşındı.

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Apple, uzun süredir Hindistan'ı ikinci bir üretim merkezi hedefi olarak belirlemişti ve bu hedef doğrultusunda aktif olarak önemli yatırımlar yapıyor. COVID-19 pandemisi sırasında Çin'deki üretim tesislerinde yaşanan kesintiler, Apple'ın tek bir ülkeye aşırı derecede bağımlı olmasının risklerini açıkça ortaya koymuştu. Bu nedenle Hindistan gibi büyük bir pazarın ve üretim yeteneklerinin kullanılması, Apple için stratejik bir öneme sahip.

Hindistan'daki iPhone üretiminde yaşanan büyüme sadece pandeminin bir sonucu değil, aynı zamanda politik faktörlerin de bir sonucu. ABD ve Çin arasındaki artan gerilimler, Çin hükümetinin vatandaşlarını iPhone almaktan caydırma çabaları gibi faktörler, Apple 'ın Çin 'e olan bağımlılığını azaltma konusundaki kararlılığını artırdı.

Hindistan'daki iPhone üretiminin artmasıyla birlikte, Apple'ın tedarik zinciri yönetiminde de değişiklikler yaşandı. Önceden, Hindistan'daki montaj işleri üç farklı tedarikçi arasında bölünmüştü. Ancak son gelişmeler, Pegatron ve Tata gibi tedarikçilerin daha yakın bir işbirliği içinde olduğunu ve bu durumun Apple'ın montaj işlerini daha da optimize etmesine olanak tanıdığını gösteriyor.

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Bu gelişmelerin Apple'ın gelecekteki üretim stratejisi üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Hindistan'daki üretimdeki artış, şirketin Çin'deki bağımlılığını azaltmasını ve küresel tedarik zincirini daha dengeli hale getirmesini sağlayacak.

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