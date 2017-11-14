İphone X'in "Çentiğini" Kapatın

iPhone X çıktığı günden bu yana beklemediği birkaç sorunla karşılaştı. Ekranın kenarında çıkan mavi çizgi, ekranın soğukta daha zor tepki vermesi gibi sorunlar için Apple, yazılım güncellemeleriyle onarım sunma sözü verdi. Bu sırada bir uygulama, iPhone X'in eşsiz özelliklerinden "çentiği" "onarmaya" girişti.



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Apple tarafından henüz onaylanan Notch Remover, iPhone X'te kullandığınız duvar kağıdını değiştirerek cihazın üst kısmının dikkat çekiciliğini azaltıyor. Uygulama bunun için duvar kağıdının çentiğin bulunduğu üst kısma denk gelen bölgesini siyah renge dönüştürüyor. Böylece ekran, alıştığımız dikdörtgen ekranlarla aynı görüntüyü veriyor.



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Uygulama, yukarıdaki göreceğiniz üzere saati, bağlantı simgesini ve pil simgelerini ortadan kaldırmıyor. Böylece üst kısım, LG V20'deki ikinci ekranı andıran bir görünüme bürünüyor. Uygulamanın Apple'ın arayüz ilkelerini zorladığı da söylenebilir. Apple'ın ilkeleri, "anahtar ekran özelliklerini kapatmayı veya öne çıkarmayı" uygun bulmuyor.



Yine de uygulama, yeni telefonlarındaki çentiği sevmeyenler için kabul edilebilir bir çözüm.



App Store'dan indirin: Notch Remover



