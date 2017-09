İphone 8'e Geçmeli Misiniz?

Eylül ayındayız ve Apple nihayet yeni telefonlarını dünya ile tanıştırdı. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan yeni amiral gemisi iPhone X ile beraber klasik görünümlü ancak güçlendirilmiş donanımlı iPhone 8 ve 8 Plus da tüm detaylarıyla duyuruldu.



İLGİLİ HABER iPhone X'u denedik!



Yeni bir Apple telefon piyasaya sürüldüğünde onun çekimine kapılmamak oldukça zor. iPhone X inanılmaz yeni özellikleriyle herkesi hayran bırakırken, aynı şeyi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için söyleyemeyiz. Ne kadar iyi telefonlar da olsa, bu telefonlardan birini almadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı küçük detaylar var.



İLGİLİ HABER iPhone 8'i denedik!



Eğer iPhone'unuz iki yaşından yaşlıysa, yeni bir telefon almak için tam zamanı olabilir. Eğer hem nispeten hesaplı, hem de güncel bir donamıma sahip bir iPhone istiyorsanız, iPhone 8 ve 8 Plus ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. iPhone 7'den çok farklı olmayan bu cihazların öne çıkan özellikleri, yeni ekranları ve güncel donanımları. iPhone X'in sahip olduğu bazı özelliklerin eksikliği dışında bu cihazlar, yine de arttırılmış gerçekliği destekleyecek güçteler.



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus önceki modellere göre biraz daha pahalılar, fiyatları sırasıyla 699$ ve 799$. İki cihaz da 64GB sabit depolama alanı ile geliyor, ancak ekstra 150$ karşılığında 256GB modellere de sahip olabilirsiniz. Eğer kulaklık girişsiz bir iPhone'a geçiş yapmak istemiyorsanız, bu telefonlar sizin için ideal olabilir.



Eğer bir iPhone 7 sahibiyseniz, size tavsiyemiz iPhone 8'i pas geçmek olacaktır. İki cihaz arasında gerçekten çok büyük bir fark yok. Biraz bekleyip iPhone X'e geçmek daha mantıklı olabilir. Ancak eğer iPhone X ile ilgili sevmediğiniz bir özellik varsa, biraz fiyatının düşmesini bekleyip iPhone 8 veya 8 Plus'a da geçebilirsiniz.





















