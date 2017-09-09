İnternet Ortamında Özlü Sözler Paylaşanların Zekası Düşük!

Sosyal medyada özlü söz paylaşan insanlar ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı: Bu paylaşımların sahipleri zeka seviyesi olarak düşükler!





Sosyal medyada geçirdiğiniz vakitlerde özlü sözleri gözünüze gözünüze sokan bir arkadaşınız varsa, o arkadaşınıza son sözü Kanada Waterloo Üniversitesi'ndeki hekime öğrencileri söylemiş olabilir.



Zira yapılan araştırma, sosyal ağlar üzerinden yapılan "özlü söz paylaşımlarından etkilenmek" olgusunu ele aldı. Sonuçlara göre o arkadaşınızın zeka seviyesi, özlü sözler paylaşmayan veya tahammülü bile olmayan insanlara göre daha düşük.



Araştırmacılar bu belirlenmesi yapabilmek adına oldukça enteresan bir yol seçmişler. Kalıp olarak özlü söz gibi görünen ama tamamıyla anlamsız ve herhangi ifadeler üreten sebpearce.com isimli web sitesi her şeyin başlangıcı olmuş. Sitede karşılaştığınız sözleri şu şekilde düşünebilirsiniz: "Bu hayatta, kendine güvenen bir çöl devesi kadar yaşayamadık" Gördüğünüz üzere oldukça berbat, tamamıyla anlamsız ve saçma içerikli bir söz.







Toplamda 300 khamlecıya bu sitede oluşturulmuş "sözde özlü" sözler sunuldu ve 1 ila 5 arasında puan vermeleri istendi. Ayrıca kendilerine verilen bu sözleri "zırva" ve "işe fayda" olarak iki gruba ayırmaları istendi. Son olarak khamlecılar, bilişsel beceri ve karakter testlerine tabi tutuldular.



Sonuç olarak, sözlerin uydurma olup olmadığını ayırt etmeden onları işe fayda olarak bulan insanların zeka seviyelerinin düşük olduğu anlaşıldı. Ayrıca bu kişilerin paranormal olaylara ve komplo kuramlarine basit inandıkları belirleme edildi.