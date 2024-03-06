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ABD ve Kanada'da Sinagoglarda Filistinlilere Ait Gayrimenkullerin Satışı Tepki Çekti

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ABD ve Kanada'daki sinagoglarda Filistinlilere ait gayrimenkullerin satışı için yapılan toplantılar protesto edildi.

NEW İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5 aydır devam ederken, ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar yapılması tepki çekti.

Texas merkezli Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından organize edilen bu toplantılardan biri New Jersey'nin Englewood kasabasında protesto edildi.

Englewood'daki Ahavath Torah Sinagogu önünde toplanan, aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu onlarca gösterici, ellerinde Filistin bayrakları ile yasa dışı yerleşim alanlarından ABD'li siyonist Yahudilere gayrimenkul satılmasına tepki gösterdi.

Polisin etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı sinagogun karşı kaldırımında toplanan göstericiler, yağmurun altında saatlerce "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son", "Yasa dışı yerleşimler bitmeli" sloganları attı.

Göstericiler "Çalınmış toprakları satamazsınız", "Bu toprak hırsızlığıdır", "Çalınmış topraklar üzerinde iş yapmayın" pankartları taşıması da dikkati çekti.

"Pek çok açıdan yasa dışı ve ahlaka aykırı"

AA muhabirine konuşan göstericilerden Leila Hazou, babası Kudüs'te doğmuş bir Filistinli olarak "çağın en büyük haksızlığını" protesto etmek için yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Pennsylvania'nın Milford şehrinden geldiğini söyledi.

Hazou, sinagog içindeki satış toplantısı için, "Bir yerin, kendisine ait olmayan ve yasa dışı olarak yerleşime konu olan arazileri ve mülkleri satabilmesi benim için iğrenç bir durum. Pek çok açıdan yasa dışı ve ahlaka aykırı. Bu, bu ülkede ve hiçbir yerde yaşanmamalı. Bu yüzden, buna karşı çıkmak için burada olmamız gerekiyordu." dedi.

Diğer bir gösterici Kasia Lojewska, "Kesinlikle inanılmaz derecede korkunç olan adaletsizlik, işgal ve soykırım nedeniyle buradayız." diyerek sinagog içindeki, yasa dışı arazi ve konutların satışına tepki gösterdi.

Lojewska, "Hala Filistin halkına ait olan bir araziyi satın alıyorlar. Yasa dışı bir şekilde onu ele geçirip çalıyorlar. Ben Polonya'dan gelen biriyim, Holokost bununla ilgiliydi. ve şimdi bunu başkalarına yapıyorlar ki bu tamamen haksızlık." diye konuştu.

Gösteriye üniformasıyla gelen ve ismini sadece Eddie olarak veren eski bir asker, "Gelmem gerekiyordu, Filistin'de yaşanan soykırımı, işlenen birçok suçu gördüm. Merhum Aaron Bushnell'in DC'deki İsrail büyükelçiliği önünde kendini yakmasından ilham aldım." şeklinde konuştu.

Gösteriyi organize eden gruplardan biri olan "Filistin için Amerikalı Müslümanlar" ekibinden Zeyd Abdurrahman, "Buradayız çünkü Englewood, New Jersey'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki arazileri satıyor ki bu, Cenevre Sözleşmesi'ndeki uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu satışları, Amerikan-İslam İlişkileri Komitesi New Jersey Şubesi (CAIR-NJ) de yazılı açıklama ile kınadı.

Açıklamada, işgal altındaki toprakların sinagoglarda düzenlenen kapalı toplantılarda satılması eleştirilerek, "İbadethaneler kutsal yerler olmalı. Sinagog gibi ibadet yerlerinin uluslararası hukuk ihlal edilerek çalınmış toprakların satılması için kullanılması derin endişe verici." ifadelerine yer verildi.

"İsrail'deki eviniz" adlı yasa dışı İsrailli yerleşimci bir grup ile ABD'de Texas merkezli Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından New Jersey, New York, Toronto ve Montreal'da organize edilen satış toplantıları halka kapalı yapılıyor.

İsrail şehirlerinin yanı sıra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanların pazarlandığı satış toplantıları için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor ve sadece Yahudi üyeler girebiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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