Gaziantep Sanayi Odası Gıda Kümesi, Kümelenme Konferansı'nda ödüllendirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Gıda Kümesi, Ankara'da Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Kümelenme Konferansı'nda ödüllendirildi.

Ticaret Bakanlığına 2018-2023 yılları arasında UR-GE proje desteği kapsamında iş birliği kuruluşları tarafından yapılan başvurular neticesinde; başvurusu yapılan tüm projeler arasından Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep Gıda Kümesi, Kanada Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti ile iyi uygulama örneği olarak seçildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen 6. Kümelenme Konferansı'na, GSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan katıldı.

Programda, GSO Gaziantep Gıda Kümesi'nin ödülü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler'e takdim edildi.

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Mustafa Özgüler, Ticaret Bakanlığının yürüttüğü, iş dünyasının ve ihracatın gelişmesine büyük katkılar sağlayan kümelenme projelerinin ödüllendirildiği Kümelenme Konferansı'nda Gaziantep Sanayi Odası olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gaziantep sanayisinin geçmişine bakıldığında Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne her zaman zorlukların üstesinden gelen bir şehir portresi görüldüğünü ifade eden Özgüler, "Tarihe geçen Antep Savunmasının zorlu şartlarında Gaziantepliler İmalat-I Harbiye Fabrikası'nı kurmuş, bomba, fişek ve kapsül imalatı ile bundan 100 yıl önce kendi cephanesini üreterek sanayimizin temellerini atmıştır. Gazi şehrimiz müteşebbis ruh ve girişimciliği ile sanayi alanında sürekli bir büyüme kaydederek bugünlere gelmiştir" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak Ticaret Bakanlığının önderliğinde yürüttükleri UR-GE projeleri ile firmaların uluslararası alanda rekabetçiliğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Özgüler, "Bakanlığımızın destekleri sayesinde yurt dışı pazarlama faaliyetleri, fuarlara katılım, alım heyetleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri aracılığıyla firmalarımızla önemli kazanımlar elde ettik. Bugün bu organizasyonda yer almamızı sağlayan ve ödüle layık görülen Gaziantep Gıda Kümemiz, bizim için bir gurur kaynağıdır. Kümemiz, pandeminin en yoğun olduğu dönemde hayata geçirilmiş bir projedir. Buna rağmen küme üyesi firmalarımızın da desteğiyle önemli ve başarılı faaliyetler ortaya konmuştur. Projemiz kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışması ile belirlenen yol haritamız doğrultusunda firmalarımıza ticari istihbarat ve dış pazarlarda müşteri bulma konusunda eğitimler düzenlenmiştir. Bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden Ticaret Bakanlığımıza, değerli bakanımız Sayın Ömer Bolat'a, çok değerli bakanlık uzmanlarımıza, Türkiye'nin dört bir yanında UR-GE projeleri aracılığı ile nitelikli faaliyetler gerçekleştirerek bizi gururlandıran iş birliği kuruluşlarımıza, kümelerde yer alarak bu faaliyetlerin hayata geçmesini sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Ur-Ge Proje Desteği ve Kümelenme Konferansları hakkında

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Kümelenme Konferansları ile 2014 yılından bu yana UR-GE projelerini başarı ile yürüten iş birliği kuruluşlarının tecrübelerinin paylaşılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve tüm illerin UR-GE projelerinden faydalanması amaçlanmaktadır.

5973 sayılı Karar kapsamında yer alan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Genelge" UR-GE Proje Desteği ile iş birliği kuruluşlarının, kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde ihracata yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler desteklenmektedir.

Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası, 2011 yılından bu yana 15 farklı UR-GE projesini hayata geçirdi. Tekstil, gıda, kimya plastik, makine metal, yazılım ve bilişim sektörlerine yönelik yürütülen projeler aracılığı ile 300'den fazla firmaya 50'nin üzerinde faaliyet ile katkılar sağlanmıştır.

Bu faaliyetler ile firmaların ihracat kapasitesinin artırılması ve dış pazarlardaki rekabetçiliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Gaziantep Sanayi Odası'nın 2016 ve 2017 yıllarında da yine 2 UR-GE projesi, Kümelenme Konferanslarında iyi uygulama örneği olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir. - GAZİANTEP