Kanada, Kripto Para Borsası Binance'e Ceza Kesti

Kanada'nın finansal düzenleyici kurumu FINTRAC, kripto para borsası Binance'e kara para aklama ihlalleri sebebiyle 6 milyon Kanada Doları tutarında ceza verdi. Bu cezai işlem, Binance'in kayıt dışı işlemleri ve yüksek miktarda işlem raporlamalarını ihmal etmesinden kaynaklanıyor.

Binance, Kara Para Aklama İddialarıyla Yüzleşiyor

Kanada'nın Finansal İşlemler ve Raporlar Analizi Merkezi (FINTRAC), kripto para piyasasının öncü şirketlerinden Binance'e, yasa dışı faaliyetlere karıştığı iddialarıyla büyük bir ceza uyguladı. Binance, belirlenen yasal düzenlemelere uymayarak kara para aklama kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

FINTRAC tarafından yapılan açıklamaya göre, Binance'in yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydını yaptırmadığı ve 10.000 dolar üzeri kripto para işlemlerini raporlamadığı gerekçesiyle 7 Mayıs 2024 tarihinde 6 milyon Kanada Doları (yaklaşık 4,4 milyon ABD Doları) değerinde idari para cezasına çarptırıldı. Bu cezalar, 2023 yılında gerçekleştirilen bir denetim sırasında ortaya çıktı.

Kanada mali istihbarat biriminin bir parçası olan FINTRAC, finansal sistemdeki kara para aklama, terör finansmanı gibi yasadışı faaliyetleri engellemeyi amaçlar. Düzenleyici kurum, 1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Binance'in 5.902 farklı durumda müşterilerinden alınan 10.000 dolar veya üstü miktarları rapor etmediğini Blockchain analizleri ile tespit etti.

Ayrıca, Kasım 2023'te, ABD Adalet Bakanlığı, Binance ile kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları dahil çeşitli iddialar üzerine 4 milyar dolarlık bir uzlaşma anlaşması talep etti. Bu anlaşma, dönemin Binance CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao'nun istifasını ve 50 milyon dolarlık bir ceza ödemesini de kapsıyordu. Son olarak Zhao, kara para aklama karşıtı yaptırım düzenlemelerini ihlal etmekten dolayı Nisan 2024'te dört ay hapis cezasına çarptırıldı.