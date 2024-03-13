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Oturum süresi dolduğu için Kanada'ya dönemeyen İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı

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Kanada'da yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, oturum süresi dolduğu için Kanada'ya dönemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bir ay bekledikten sonra ayrıldı. Kaviani'nin Kanada vizesi başvurusu reddedilmiş ve İran'a da geri dönmek istememiştir.

Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir ay beklediği İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti. Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani, ülkesi İran'a da geri dönmek istemedi.

İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, valizini ve çantasını da havalimanındaki bagaj taşıma aracıyla yanında gezdirdi.

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Kaviani, giden yolcu katındaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.

Basın mensuplarının kendisiyle röportaj yapma talebini kabul etmeyen Shiva Kaviani'nin, hakkında çıkan haberler üzerine İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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