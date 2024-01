Sony, Aralık 2023'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunlarını Açıkladı

Daha çok kamera sektöründe adı geçen Sony, oyun dünyasında da PlayStation konsolları ile varlık gösteriyor. Birkaç yılda bir piyasaya sürdüğü konsollar ile adından söz ettiren Sony, Aralık 2023'te en çok indirilen PlayStation oyunlarını paylaştı.

En çok indirilen PlayStation oyunları (Aralık 2023)

Sony, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, PlayStation VR ve ücretsiz oyunlar kategorileri için en çok indirilenler listelerini yayınladı. Buna göre PlayStation 5 listesinin zirvesinde Call of Duty: Modern Warfare 3 yer aldı.

En çok indirilen PlayStation 4 oyunu ise ABD / Kanada bölgesinde Call of Duty: Modern Warfare 3, Avrupa'da ise EA SPORTS FC 24 oldu. Ücretsiz oyun tarafındaysa Fortnite, adını birinci sıraya yazdırmayı başardı. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En çok indirilen PlayStation oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation 5

SıraABD / KanadaAvrupa 1Call of Duty: Modern Warfare 3Call of Duty: Modern Warfare 32Madden NFL 24EA SPORTS FC 243Grand Theft Auto 5Grand Theft Auto 54NBA 2K24Avatar: Frontiers of Pandora5EA SPORTS FC 24Hogwarts Legacy6Marvel's Spider-Man 2ARK: Survival Ascended7Baldur's Gate 3Baldur's Gate 38Avatar: Frontiers of PandoraMarvel's Spider-Man 29ARK: Survival AscendedCyberpunk 207710Hogwarts LegacyUFC 511God of War RagnarökAlan Wake 212Mortal Kombat 1God of War Ragnarök13UFC 5Resident Evil 414Cyberpunk 2077The Crew Motorfest15STAR WARS Jedi: SurvivorIt Takes Two16Alan Wake 2Assassin's Creed Mirage17The Crew MotorfestSTAR WARS Jedi: Survivor18Resident Evil 4NBA 2K2419Tom Clancy's Rainbow Six SiegeF1 2320NHL 24ELDEN RING

PlayStation 4

SıraABD / KanadaAvrupa 1Call of Duty: Modern Warfare 3EA SPORTS FC 242Red Dead Redemption 2Red Dead Redemption 23MinecraftGrand Theft Auto 54Grand Theft Auto 5Minecraft5Madden NFL 24Call of Duty: Modern Warfare 36NBA 2K24Hogwarts Legacy7EA SPORTS FC 24The Forest8Batman: Arkham KnightNeed for Speed Heat9theHunter: Call of the WildBatman: Arkham Knight10Hogwarts LegacyGang Beasts11Gang BeastsBattlefield 512Need for Speed HeatGod of War13Call of Duty: Black Ops 3STAR WARS Battlefront 214God of WarSniper Elite 415The ForestTEKKEN 716STAR WARS Battlefront 2theHunter: Call of the Wild17God of War RagnarökThe Last of US Remastered18Rust Console EditionCarX Drift Racing Online19Red Dead RedemptionOutlast 220NHL 24Outlast

PlayStation VR2

SıraABD / KanadaAvrupa 1Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2Among US VR2Among US VRFive Nights at Freddy's: Help Wanted 23Beat SaberBeat Saber4Arizona Sunshine 2Arizona Sunshine 25Job SimulatorJob Simulator6PavlovPavlov7Swordsman VRKayak VR: Mirage8Star Wars: Tales from the Galaxy's EdgeStar Wars: Tales from the Galaxy's Edge9NFL PRO ERA 2Crossfire: Sierra Squad10SynapseThe Dark Pictures: Switchback VR

PlayStation VR

SıraABD / KanadaAvrupa 1SUPERHOT VRJob Simulator2Job SimulatorSUPERHOT VR3Beat SaberBeat Saber4The Walking Dead OnslaughtThe Walking Dead Onslaught5Arizona SunshineBatman: Arkham VR6Batman: Arkham VRTitanic VR7ASTRO BOT Rescue MissionSwordsman VR8Marvel's Iron Man VRGoalkeeper VR Challenge9Paranormal Activity: The Lost SoulMarvel's Iron Man VR10Surgeon Simulator: Experience RealityGun Club VR

Ücretsiz Oyunlar (PS 4 + PS 5)