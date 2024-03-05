Gaziantep ve İslahiye Dağcılık Kulüpleri Amanos Dağlarına Tırmandı

Gaziantep Dağcılık Spor Kulübü (GADADİK) ile İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kanada ve Brezilyalı dağcılarla Amanos Dağlarına tırmandı.

Dağcılar kar kalınlığı 20 santimetreyi aşan Amanos Dağları zirvesi bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylasında kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yaklaşık 12 kilometrelik karlı parkurda 6 saat yürüyen dağcılar, bahar aylarının yaklaştığı bugünleri değerlendirerek yaşadıkları anı fotoğrafladılar.

Grup üyesi Hasan Şenocak, "Kanadalı ve Brezilyalı misafirlerimizle birlikte eşsiz manzaranın keyfini yaşadık. Katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık." dedi.