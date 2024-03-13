Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kanada Dışişleri Bakanı Joly arasında Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ele alındı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly arasında gerçekleşen görüşmede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Abbas, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'yi Ramallah'taki makamında kabul etti.

Abbas, görüşmede Kanada Dışişleri Bakanı Joly'ye İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarındaki son gelişmeler ve Filistin halkına yönelik soykırım savaşının derhal durdurulması için gösterilen çabalara ilişkin bilgiyi paylaştı.

Barınma merkezleri ve hastanelerin görevlerini yerine getirebilmesi için Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım girişini hızlandırmanın ve artırmanın önemini vurgulayan Abbas, Filistin Devleti'nin, ister Gazze Şeridi'nde ister Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da olsun herhangi bir Filistin vatandaşının yerinden edilmesini reddettiğini yineledi.

Abbas, İsrail yönetiminin, namaz kılanların ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine yönelik kısıtlamalarına ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik devam eden uygulama ve saldırılarına son vermesi ve "terörist" Yahudi yerleşimcilerin savunmasız Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Abbas, güvenlik ve barışın, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Birleşmiş Milletler'e tam üye olması ve İsrail güçlerinin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarından tamamen çekilmesiyle sağlanacağına dikkati çekti.