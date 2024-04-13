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Kanada Dışişleri Bakanı İsrail'e Seyahat Uyarısı Yaptı

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırı tehdidinin artması nedeniyle vatandaşlarını İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısı dünyayı teyakkuza geçirdi. Vatandaşlarına seyahat uyarısı yapan ülkelere her gün bir yenisi eklenirken, yeni açıklama Kanada'dan geldi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "İsrail topraklarına yönelik saldırı riskinin artmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik durumu son derece istikrarsız olmaya devam ediyor ve aniden tırmanabilir" ifadelerini kullanarak, vatandaşlarını İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Halihazırda bölgede bulunan Kanadalıların ise hemen ayrılmaları gerektiğini söyledi. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batı Şeria İsrail Kanada Gazze Güvenlik Dış Politika 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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